Выборы в Мариуполе закончились разгромной победой: появились данные экзитпола
Вадим Бойченко набрал более 69%, второго тура не будет
Первое место на выборах в горсовет также заняла его партия
В Мариуполе на выборах мэра уверенную победу в первом туре одержал действующий глава города Вадим Бойченко.
По данным социологической компании Liberty Report, которые были озвучены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье, 25 октября, Бойченко набрал 69,05% голосов.
Его оппоненты набрали:
Владимир Клименко ("Оппозиционная платформа – за жизнь") – 23,71%
Лидия Мугли (самовыдвиженец) – 4,05%
Юлия Башкирова ("За майбутнє") – 2%
Михаил Клюев ("Наш край") – 1,19%
На выборах в городской совет Мариуполя первое место также досталось политической силе мэра, однако высокий показатель зафиксирован также у ОПЗЖ:
"Блок Вадима Бойченко" – 45,96%
"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 30,69%
"Партия Шария" – 6,56%
"Слуга Народа" – 6,28%
"Сила Людей" – 4,57%
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00, был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине.