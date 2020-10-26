Выборы в Мариуполе закончились разгромной победой: появились данные экзитпола

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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  • Вадим Бойченко набрал более 69%, второго тура не будет

  • Первое место на выборах в горсовет также заняла его партия

Вадим Бойченко

В Мариуполе на выборах мэра уверенную победу в первом туре одержал действующий глава города Вадим Бойченко.

По данным социологической компании Liberty Report, которые были озвучены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье, 25 октября, Бойченко набрал 69,05% голосов.

Его оппоненты набрали:

  • Владимир Клименко ("Оппозиционная платформа – за жизнь") – 23,71%

  • Лидия Мугли (самовыдвиженец) – 4,05%

  • Юлия Башкирова ("За майбутнє") – 2%

  • Михаил Клюев ("Наш край") – 1,19%

Выборы в Мариуполе закончились разгромной победой: появились данные экзитпола

На выборах в городской совет Мариуполя первое место также досталось политической силе мэра, однако высокий показатель зафиксирован также у ОПЗЖ:

  • "Блок Вадима Бойченко" – 45,96%

  • "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 30,69%

  • "Партия Шария" – 6,56%

  • "Слуга Народа" – 6,28%

  • "Сила Людей" – 4,57%

Выборы в Мариуполе закончились разгромной победой: появились данные экзитпола
Выборы в Мариуполе закончились разгромной победой: появились данные экзитпола

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00, был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине.

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