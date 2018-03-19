Выборы Путина в Крыму: какие страны отвернулись от России

В Германии, Польше, Франции, а также Норвегии и Австрии назвали незаконным проведение выборов президента России в аннексированном Крыму.

С резким заявлением выступил и президент Украины Петр Порошенко, назвав произошедшее "филькиной грамотой".

"Благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина!" - напомнил Порошенко.

"Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей", - добавил он.

Польша

"Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Таким образом, президентские выборы на полуострове, проведённые властями России, не могут считаться законными", — заявили в МИД Польши.

Германия

Неприемлемыми выборы президента России в Крыму назвал и новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлем", – подчеркнул он, добавив, что Германия не поддерживает действия по легитимации аннексии полуострова.

Франция

В то же время первой отказалась признать выборы Путина в Крыму Франция.

"Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении МИД государства.

Австрия

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль назвала результаты выборов в Крыму недействительными.

"Что касается дебатов в Украине о перевыборах президента Путина, я заметила, сопровождая на прошлой неделе президента Ван Дер Беллен в поездке в Украину, что эту тему снова и снова обсуждают", - отметила Кнайссль.

"Федеральный президент Ван Дер Беллен указал, и это также позиция австрийского правительства, голоса, отданные в аннексированных вопреки международному праву регионах, не могут считаться действительными", - почеркнула она.

Норвегия

Заявление о проведении выборов в аннексированном Крыму сделали и в Норвегии.

"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнанию", - сообщили в МИД государства.

Как сообщал "Обозреватель", по предварительным подсчетам, Владимир Путин выигрывает выборы президента в России с абсолютным рекордом.