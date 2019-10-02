"Кто гарантирует безопасность?" Магера разгромил идею выборов на Донбассе

На сегодняшний день невозможно провести свободные и законные выборы на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера (он входил в состав ЦИК, который был досрочно распущен 18 сентября по инициативе президента Владимира Зеленского).

"Элементарно возникает вопрос: как обеспечить принцип свободных выборов в условиях, когда туда не будут допущены ни украинские политические партии, ни украинские СМИ?" – отметил Магера.

"И не будет обеспечена безопасность самих жителей, когда там ходят с оружием непонятные люди", – добавил он.

Магера также поднял вопрос о голосовании переселенцев с Донбасса.

"Каким образом обеспечат право голоса внутренне перемещенным лицам, которые были вынуждены покинуть территорию оккупированного Донбасса и сейчас находятся в других областях Украины? Если они захотят вернуться – кто им предоставит такую возможность? И кто гарантирует безопасность?" – поинтересовался представитель бывшего состава Центризбиркома.

Он подчеркнул, что эти вопросы на данный момент решить "нереально".

"Проще говоря, т.н. "формула Штайнмайера" сводится к тому, что сначала выборы – потом безопасность и вывод войск. Вместо того, чтобы все было наоборот – сначала безопасность, вывод войск, контроль над украинско-российской границей. И только потом – при определенных условиях – возможно проведение выборов", – объяснил Магера.

Зеленский пообещал, что "никаких выборов под дулами пулеметов не будет" karachun.com.ua

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