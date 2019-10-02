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2 октября • обновлено в 19:45
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"Кто гарантирует безопасность?" Магера разгромил идею выборов на Донбассе

2.3т Читать материал на украинском

На сегодняшний день невозможно провести свободные и законные выборы на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера (он входил в состав ЦИК, который был досрочно распущен 18 сентября по инициативе президента Владимира Зеленского).

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"Элементарно возникает вопрос: как обеспечить принцип свободных выборов в условиях, когда туда не будут допущены ни украинские политические партии, ни украинские СМИ?" – отметил Магера.

не будет обеспечена безопасность самих жителей, когда там ходят с оружием непонятные люди", – добавил он.

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Магера также поднял вопрос о голосовании переселенцев с Донбасса.

"Каким образом обеспечат право голоса внутренне перемещенным лицам, которые были вынуждены покинуть территорию оккупированного Донбасса и сейчас находятся в других областях Украины? Если они захотят вернуться – кто им предоставит такую возможность? И кто гарантирует безопасность?" – поинтересовался представитель бывшего состава Центризбиркома.

Он подчеркнул, что эти вопросы на данный момент решить "нереально".

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"Проще говоря, т.н. "формула Штайнмайера" сводится к тому, что сначала выборы – потом безопасность и вывод войск. Вместо того, чтобы все было наоборот – сначала безопасность, вывод войск, контроль над украинско-российской границей. И только потом – при определенных условиях – возможно проведение выборов", – объяснил Магера.

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karachun.com.ua

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Темы
Выборы на Донбассе Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персона
Андрей Магера
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Донбасс
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Зеленский, верни Магеру в ЦИК!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Отведите войска, внесите изменения в конституцию,
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
а потом о выборах можно говорить, если они нужны "шахтёрам" ...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Отведите войска, внесите изменения в конституцию об особом статусе Донбасса, а потом о выборах говорите, которые, может быть "шахтёрам и не впёрлись ...
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