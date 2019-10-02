"Кто гарантирует безопасность?" Магера разгромил идею выборов на Донбассе

На сегодняшний день невозможно провести свободные и законные выборы на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом заявил в эфире ObozTV бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера (он входил в состав ЦИК, который был досрочно распущен 18 сентября по инициативе президента Владимира Зеленского).
"Элементарно возникает вопрос: как обеспечить принцип свободных выборов в условиях, когда туда не будут допущены ни украинские политические партии, ни украинские СМИ?" – отметил Магера.
"И не будет обеспечена безопасность самих жителей, когда там ходят с оружием непонятные люди", – добавил он.
Магера также поднял вопрос о голосовании переселенцев с Донбасса.
"Каким образом обеспечат право голоса внутренне перемещенным лицам, которые были вынуждены покинуть территорию оккупированного Донбасса и сейчас находятся в других областях Украины? Если они захотят вернуться – кто им предоставит такую возможность? И кто гарантирует безопасность?" – поинтересовался представитель бывшего состава Центризбиркома.
Он подчеркнул, что эти вопросы на данный момент решить "нереально".
"Проще говоря, т.н. "формула Штайнмайера" сводится к тому, что сначала выборы – потом безопасность и вывод войск. Вместо того, чтобы все было наоборот – сначала безопасность, вывод войск, контроль над украинско-российской границей. И только потом – при определенных условиях – возможно проведение выборов", – объяснил Магера.
Зеленский пообещал, что "никаких выборов под дулами пулеметов не будет"
karachun.com.ua
OBOZREVATEL напоминает:
1 октября участники Трехсторонней контактной группы в Минске согласовали так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе.
Впервые было опубликовано фото документа – письмо, подписанное представителем Киева в ТГК Леонидом Кучмой в адрес посредника от ОБСЕ Мартина Сайдика.
Таким образом Украина согласилась предоставить Донбассу "особый статус" после проведения выборов на оккупированных территориях.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ни о какой капитуляции речи не идет, а выборы не будут проводится "под дулом пулеметов" и состоятся только после вывода войск из ОРДЛО.
В Киеве и некоторых других городах активисты устроили акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера".
Подробнее о том, что теперь ждет Украину – читайте в статье OBOZREVATEL.
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