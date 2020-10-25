Выборы мэра и горсовета Черновцов: результаты экзитпола

В Черновцах на выборах мэра лидирует бизнесмен Роман Кличук ("Единая альтернатива").

Как свидетельствуют результаты экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенные компанией Liberty Report, он набирает 29,13% голосов.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

1. Роман Кличук, "Единая альтернатива" – 29.13%

2. Виталий Михайлишин, "Команда Михайлишина" – 21.43%

3. Алексей Каспрук, "Пропозиція" – 17.94%

4. Виталий Другановський, "Слуга народа" – 13.67%

5. Василий Максимюк, "Европейская солидарность" – 4.49%

6. Михаил Яринич, "Общественное движение "Народный контроль" – 4.34%

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей.

Результаты экзит-пола по выборам в городской совет Черновцов

1. "Единая альтернатива" – 22.14%

2. "Слуга народа" – 14.74%

3. "Команда Михайлишина" – 12.21%

4. "Европейская солидарность" – 10.85%

5. "Пропозиція" – 8.82%

6. "Народный контроль" – 5.43%

7. "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 4.61%

8. ВО "Батьківщина" – 4.18%

9. "За майбутнє" – 3.39%

10. "Партія чернівчан" – 3.14%

Остальные партии набрали менее 3% голосов избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине. О результатах в других городах читайте здесь.