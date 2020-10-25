Выборы мэра и горсовета Черновцов: результаты экзитпола
В Черновцах на выборах мэра лидирует бизнесмен Роман Кличук ("Единая альтернатива").
Как свидетельствуют результаты экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенные компанией Liberty Report, он набирает 29,13% голосов.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
1. Роман Кличук, "Единая альтернатива" – 29.13%
2. Виталий Михайлишин, "Команда Михайлишина" – 21.43%
3. Алексей Каспрук, "Пропозиція" – 17.94%
4. Виталий Другановський, "Слуга народа" – 13.67%
5. Василий Максимюк, "Европейская солидарность" – 4.49%
6. Михаил Яринич, "Общественное движение "Народный контроль" – 4.34%
Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей.
Результаты экзит-пола по выборам в городской совет Черновцов
1. "Единая альтернатива" – 22.14%
2. "Слуга народа" – 14.74%
3. "Команда Михайлишина" – 12.21%
4. "Европейская солидарность" – 10.85%
5. "Пропозиція" – 8.82%
6. "Народный контроль" – 5.43%
7. "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 4.61%
8. ВО "Батьківщина" – 4.18%
9. "За майбутнє" – 3.39%
10. "Партія чернівчан" – 3.14%
Остальные партии набрали менее 3% голосов избирателей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине. О результатах в других городах читайте здесь.