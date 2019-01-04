МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Ян Валетов
Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен Все статьи автора

Выборы должны быть честными, как в России

1.9т

А тем временем срач продолжается...

А ведь это всего лишь возможность ВЫБОРА! Никто не заставит вас проголосовать за чужого кандидата. Только вы сами ответственны за то, что сделаете. Сами. Все сами!

Вам же не нравится, как у соседей? Правда? Когда выбора нет и не будет - это же нехорошо?

Так чем же вы недовольны?

Еще раз повторю: демократия - это не когда все, как вам нравится. Это когда все, как вам не нравится, но вы уважаете выбор большинства.

Когда человек говорит:"выберут Бойко - я уеду" - я его понимаю.

Честно выбрали, я не согласен, я не хочу так жить...

Новости
Украинской революции пора перестать стесняться

Когда мне говорят: "Выберут Бойко - и пойду с ружьем на улицу" - я не понимаю.

Если выбрали честно, путем демократического голосования, большинством, то, будь любезен - прими выбор большинства. Не нравится - уезжай. Или борись. Присоединяйся к оппозиции, агитируй, готовься к следующим выборам, лови свой шанс.

Главное - выборы должны быть честными. Их результат может нравиться или не нравиться, но другого пути нет. Если мы цивилизованные люди, а не бандустан.

Кстати, в России выборы честные. Их красавца выбирает большинство. Выбор народа почти всегда соответствует внутренней сути этого народа. Оппозиции больно и обидно, но они пестуют свой электорат. И может быть когда-нибудь...

Новости
Зачем нас сталкивают лбами?

У нас есть шанс привить на постсоветское кривое дерево ветви демократии. Важно этот шанс не прос..ть. Перестаньте воевать друг с другом, как секты фанатиков. Ищите единомышленников, а не возможность плюнуть в оппонента. И будет нам всем счастье.

Ваш Кэп.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Тема
Президентские выборы 2019
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Яна Валетова
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
1
Смешно
10
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трамп Парамп
Трамп Парамп
Если Путин решит назначить укрпрезидентом Порошенку,то Украине п-ц, если кого-другого-то муйдаунам п-ц. И хрен его знает,что лучше , что хуже...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
ЯнукОвоща честно выбрали
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Makc Махов
Makc Махов
Афанасьев Алексей, его не выбирали, а голосовали против Тимашенки!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Демократия - это когда власть народа который на каждых выборах идею для себя выбирает, которой будет жить. А когда себе выбирают доброго барина, то это феодализм, смерды свой животный статус так подтверждают
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги