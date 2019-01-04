А тем временем срач продолжается...

А ведь это всего лишь возможность ВЫБОРА! Никто не заставит вас проголосовать за чужого кандидата. Только вы сами ответственны за то, что сделаете. Сами. Все сами!

Вам же не нравится, как у соседей? Правда? Когда выбора нет и не будет - это же нехорошо?

Так чем же вы недовольны?

Еще раз повторю: демократия - это не когда все, как вам нравится. Это когда все, как вам не нравится, но вы уважаете выбор большинства.

Когда человек говорит:"выберут Бойко - я уеду" - я его понимаю.

Честно выбрали, я не согласен, я не хочу так жить...

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Когда мне говорят: "Выберут Бойко - и пойду с ружьем на улицу" - я не понимаю.

Если выбрали честно, путем демократического голосования, большинством, то, будь любезен - прими выбор большинства. Не нравится - уезжай. Или борись. Присоединяйся к оппозиции, агитируй, готовься к следующим выборам, лови свой шанс.

Главное - выборы должны быть честными. Их результат может нравиться или не нравиться, но другого пути нет. Если мы цивилизованные люди, а не бандустан.

Кстати, в России выборы честные. Их красавца выбирает большинство. Выбор народа почти всегда соответствует внутренней сути этого народа. Оппозиции больно и обидно, но они пестуют свой электорат. И может быть когда-нибудь...

У нас есть шанс привить на постсоветское кривое дерево ветви демократии. Важно этот шанс не прос..ть. Перестаньте воевать друг с другом, как секты фанатиков. Ищите единомышленников, а не возможность плюнуть в оппонента. И будет нам всем счастье.

Ваш Кэп.