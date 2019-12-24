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24 декабря • обновлено в 22:28
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"Вы улыбаетесь, а людям холодно!" Зеленский отчитал еще одного чиновника: появилось видео

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский отчитал чиновника во время подведения итогов Совета развития регионов и громад.

Президент обратился к представителям местных властей с призывом направить Кабмину к 15 января письма об участии в программе энергоэффективности.

В этот момент Зеленский обнаружил "веселого" чиновника, который отвлекся от темы отопительного сезона, и сделал ему замечание.

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"Я понимаю, что это весело вам. Ну, очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись", – ответил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский еще летом "прославился" скандальным эпизодом с секретарем Бориспольского горсовета, которого он жестко прогнал, называя "разбойником". Этот инцидент породил в будущем множество мэмов и фотожаб.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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