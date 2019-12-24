"Вы улыбаетесь, а людям холодно!" Зеленский отчитал еще одного чиновника: появилось видео

Президент Украины Владимир Зеленский отчитал чиновника во время подведения итогов Совета развития регионов и громад.

Президент обратился к представителям местных властей с призывом направить Кабмину к 15 января письма об участии в программе энергоэффективности.

В этот момент Зеленский обнаружил "веселого" чиновника, который отвлекся от темы отопительного сезона, и сделал ему замечание.

"Я понимаю, что это весело вам. Ну, очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись", – ответил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский еще летом "прославился" скандальным эпизодом с секретарем Бориспольского горсовета, которого он жестко прогнал, называя "разбойником". Этот инцидент породил в будущем множество мэмов и фотожаб.

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