"Вы улыбаетесь, а людям холодно!" Зеленский отчитал еще одного чиновника: появилось видео

Президент Украины Владимир Зеленский отчитал чиновника во время подведения итогов Совета развития регионов и громад.
Президент обратился к представителям местных властей с призывом направить Кабмину к 15 января письма об участии в программе энергоэффективности.
В этот момент Зеленский обнаружил "веселого" чиновника, который отвлекся от темы отопительного сезона, и сделал ему замечание.
"Я понимаю, что это весело вам. Ну, очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись", – ответил Зеленский.
Как писал OBOZREVATEL, Зеленский еще летом "прославился" скандальным эпизодом с секретарем Бориспольского горсовета, которого он жестко прогнал, называя "разбойником". Этот инцидент породил в будущем множество мэмов и фотожаб.
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