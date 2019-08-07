"Вы — политически никто!" Советник Зеленского оправдался за скандальное заявление

Советник президента Украины Владимира Зеленского и один из главных политтехнологов партии "Слуга народа" Никита Потураев попытался оправдать свою скандальную фразу "вы – политически никто", адресованную будущим нардепам от политсилы на обучении в Трускавце.

Как рассказал Потураев в интервью BBC News Украина, заявление не обидело ни одного из "слуг народа", а наоборот – мотивировало.

"Я оскорбленных не встречал. Пусть бы кто-то сказал об этом моим коллегам, но и такого не было. Ко мне подходили десятки людей, благодарили, ведь это мотивирует к рефлексии", – пояснил советник президента.

Никита Потураев Facebook Никиты Потураева

Он добавил, что как специалист в экспресс-образовательных программах сделал "абсолютно конкретную вещь".

"Да, степень жесткости была максимальной, но это было в соответствии с условиями. Это стандартная история для таких тренингов", – подчеркнул Потураев.

Советник президента отметил, что не понимает, как его заявление "вытекло" в прессу. Однако, по его мнению, не так важно, что его "слили", как значим полученный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Трускавце, где проходили обучение кандидатов в нардепы от "Слуги народа", на лекции выступил Потураев. В своем заявлении он сказал, что члены партии – политически никто.

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