"Вы ответите за Крым!" Чийгоз жестко обратился к России в ООН

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз жестко обратился к России во время выступления в Совете безопасности ООН.

Как передают "Крым.Реалии", в пятницу, 15 марта, он рассказал событиях 2014 года, когда Россия ввела войска на территорию Крыма, и о преследовании российскими силовиками украинских граждан на полуострове.

"Те преступления, чинимые сегодня в Украине и Крыму, – вы будете за них отвечать. Вам никогда не простим слезы сотен тысяч матерей. Мы вам не простим сиротство наших детей и ту месть, которую вы сегодня осуществляете в виде террора на моей родине против мирных жителей. Мы никогда вам не простим. И отвечать вы будете, сколько бы времени не прошло", – сказал Чийгоз.

Ахтем Чийгоз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чийгоз заявил, что оккупация Крыма и попытки России сделать из полуострова военную базу несут угрозу безопасности всей Европы.

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