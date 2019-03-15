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"Вы ответите за Крым!" Чийгоз жестко обратился к России в ООН

2.8тЧитать материал на украинском

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз жестко обратился к России во время выступления в Совете безопасности ООН.

Как передают "Крым.Реалии", в пятницу, 15 марта, он рассказал событиях 2014 года, когда Россия ввела войска на территорию Крыма, и о преследовании российскими силовиками украинских граждан на полуострове.

"Те преступления, чинимые сегодня в Украине и Крыму, – вы будете за них отвечать. Вам никогда не простим слезы сотен тысяч матерей. Мы вам не простим сиротство наших детей и ту месть, которую вы сегодня осуществляете в виде террора на моей родине против мирных жителей. Мы никогда вам не простим. И отвечать вы будете, сколько бы времени не прошло", – сказал Чийгоз.

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Ахтем Чийгоз

Ахтем Чийгоз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чийгоз заявил, что оккупация Крыма и попытки России сделать из полуострова военную базу несут угрозу безопасности всей Европы.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Ахтем Чийгоз
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Иди найух нацист)))
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1
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Иди найух нацист)))
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1
0
de lik
de lik
Забыли придурка спросить
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1
0

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