"Вы хотите нас всех построить?" В Николаеве директор аэропорта "наехал" на Зеленского

В Николаеве во время визита президента Украины 17 июля у Владимира Зеленского состоялась перепалка с директором аэропорта Федором Барной.

Разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.

"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?" - в какой-то момент оживленной дискуссии спросил Барна у Зеленского.

Федор Барна и Владимир Зеленский

Президент возмутился такому обращению: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"

Однако Барна попытался его остановить, извинившись:

"Я извиняюсь. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?"

После этого разговор на повышенных тонах продолжился дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Барна известен тем, что в 2017 году в Николаевском областном совете подрался с коллегой из "Оппозиционного блока" Владимиром Фроленкою

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!