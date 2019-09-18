Введут миротворцев? Украина готовит альтернативу Минским соглашениям

Украина готова ввести миротворческую миссию на Донбасс в случае провала Минских соглашений.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду, 18 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

"В этом наше предложение – попробовать решить ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", – пояснил он.

Украина может ввести миротворцев на Донбасс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко заявил, что Зеленский стремится достичь прогресса по завершению войны на Донбассе в ближайшие шесть месяцев.

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