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19 октября • обновлено в 07:30
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"Можно позавидовать": в "Слуге народа" раскрыли подробности встреч с Зеленским

1.3т Читать материал на украинском

Фракция "Слуги народа" регулярно проводит встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых каждый депутат может задать главе государства "неудобный вопрос".

Подробнее о том, как проходит коммуникация президентской фракции с Зеленским, в эфире ObozTV рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин.

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"Фракция довольно часто встречается с президентом… Сейчас чаще с правительством, потому что мы понимаем, что это исполнительная ветвь власти. С правительством мы где-то дважды в месяц встречаемся, обсуждаем самые острые вопросы и законопроекты. У нас очень прямой диалог", – поделился Безгин.

По его мнению, встречам депутатов от СН с президентом "может позавидовать любая фракция или партия".

"Каждый член партии может встать и максимально жесткий или неудобный вопрос адресовать президенту. И получить прямой ответ", – пояснил нардеп.

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"Нет такого, что президент приходит и говорит: "Делаем так". Встают люди – десятки, двадцатки – и по очереди спрашивают о вещах, которые их беспокоят", – добавил он.

Безгин отметил, что некоторые непопулярные решения, которые депутаты вынуждены принимать, особенно волнуют мажоритарщиков.

"И они абсолютно откровенно обсуждают это с президентом или с премьером или, допустим, с министром экономики", – подчеркнул политик.

Он также рассказал, что несмотря на монолитные голосования "Слуги народа" в сессионном зале, практически все законопроекты дискутируются внутри фракции.

"Когда во фракции 254 человека, то не может быть такого, чтобы по любому вопросу было единогласие. Поэтому у нас проходят плодотворные, иногда довольно жесткие, дискуссии внутри фракции. Но если на внутрифракционном обсуждении большинство принимает решение, т.е. нет блокирующего меньшинства, то в зале это все голосуется", – признался Безгин.

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Депутат заверил, что у фракции нет какой-либо зависимости от Банковой: "Насчет какой-либо зависимости от Офиса президента – на самом деле, ее нет".

В качестве примера Безгин привел работу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, членом которого он является.

"На нашем комитете лежит реформа децентрализации. На данный момент у нас есть рабочая группа, в которую входят: с одной стороны – представители Офиса президента, с другой стороны – профильного комитета, и с третьей – профильного министерства. Плюс, экспертная среда. И в таком формате трехсторонней группы оно работает. Думаю, в других сферах происходит более-менее так же. Это нормальный демократический процесс", – констатировал он.

Президент Владимир Зеленский с главой фракции СН Давидом Арахамией и главой партии, спикером Рады Дмитрием Разумковым

Президент Владимир Зеленский с главой фракции СН Давидом Арахамией и главой партии, спикером Рады Дмитрием Разумковым

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в последнее время сразу несколько народных депутатов из фракции "Слуги народа" оказались в центре громких скандалов:

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Виталий Безгин Владимир Зеленский
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Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа Офис президента
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