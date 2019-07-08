Встреча Зеленского с Путиным в Минске: у Лукашенко дали ответ

Минск готов обеспечить встречу на высоком уровне по урегулированию ситуации на Донбассе с участием России, Украины, Великобритании, США, Германии и Франции.

Об этом заявил в интервью Sputnik министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя предложение украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Минске.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - сказал Макей.

Путин и Зеленский

Если соответствующее взаимопонимание будет достигнуто, то белорусская сторона, по словам министра иностранных дел, готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне.

"Мы постараемся обеспечить также, как обеспечили проведение нормандской встречи в феврале 2015 года. Мы считаем, что сейчас это наша главная задача. Президент Беларуси не раз говорил о том - как можно скорее восстановить мир в Украине", - подчеркнул Макей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.

В Кремле уже сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

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