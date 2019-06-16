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Встреча Зеленского и Трампа: появились новые данные

2.2тЧитать материал на украинском

Дата встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом ещё не установлена, хотя вероятность самой встречи рассматривается.

Об этом корреспондентуУНН сообщили в Белом Доме. "Я могу подтвердить, что приглашение на встречу было направлено, но дата не установлена, и мы пока ничего не объявляем", – сообщил собеседник, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Белый Дом возможность встречи Зеленского и Трампа в ближайшее время.

Ранее посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, президента США, возможна после 21 июля.

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Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным.

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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Ярлык даст на 5 летнее княжение)
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Решетников Александр
Решетников Александр
Встреча неотвратима как крах капитализма. Можно смеяться. Ну а кроме шуток, Чем ближе к осени Зеленский встретится с Трампом, тем лучше для Украины. Обещалками никого не накормишь, и в потрфеле у Президента должна лежать скальпы Педрилы, Гунтаревой и Луцика. Как минимум. Иначе это будет пустой треп.
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