Встреча Зеленского и Трампа: появились новые данные

Дата встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом ещё не установлена, хотя вероятность самой встречи рассматривается.

Об этом корреспондентуУНН сообщили в Белом Доме. "Я могу подтвердить, что приглашение на встречу было направлено, но дата не установлена, и мы пока ничего не объявляем", – сообщил собеседник, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Белый Дом возможность встречи Зеленского и Трампа в ближайшее время.

Ранее посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, президента США, возможна после 21 июля.

Зеленский и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным.

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