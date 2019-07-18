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Встреча Зеленского и Трампа: названы место и дата

2.1т Читать материал на украинском

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп могут встретиться 31 августа в Польше.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на польского вице-премьера Яцека Сасина. Трамп планирует поучаствовать в церемониях, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.

"Президент Трамп обязательно приедет, мы уже получили соответствующее подтверждение, а также будут главы других государств - сейчас эти визиты находятся в стадии подтверждения", - рассказал он.

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В это же время в Польшу с официальным визитом прибудет Зеленский, у которого запланирована встреча с президентом Анджеем Дудой.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, когда встретится с Путиным. По словам президента, переговоры должны пройти в "нормандском формате" при участии лидеров Германии и Франции.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Анджей Дуда
Место
Польша
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
В очередь !!сукины дети, . Там уже выстроились желающие полизать Трампу жопу, в очередь!!
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