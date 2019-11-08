Встреча Зеленского и Путина: названы новые сроки

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина пройдет на саммите лидеров стран в нормандском формате, что состоится через несколько недель.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге, передает "Голос Америки".
"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который состоится в течение следующих недель", – отметил дипломат.
Маас добавил, что сейчас договоренности, достигнутые в рамках минского процесса, "воплощаются, и мы хотим использовать эту динамику".
"У нас есть нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт минскому процессу и мы хотим развивать его дальше", – пояснил он.
Также министр акцентировал, что Германия стремится помочь Зеленскому в воплощении реформ.
"Сейчас в Украине очень положительная динамика, которая началась с избранием президента Зеленского. Поэтому мы намерены поддержать президента Зеленского в его начинаниях", – отметил глава МИД Германии.
Зеленский и Путин
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.
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