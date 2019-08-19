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Встреча Зеленского и Нетаньяху: названы скрытые нюансы

4.2т Читать материал на украинском

Первый за 20 лет визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев обусловлен, в частности, интересом к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт-международник, публицист и аналитик Андрей Бузаров. Он объяснил, что мировые политики сейчас изучают главу украинского государства как своеобразный "феномен" и прокомментировал встречу Зеленского с Нетаньяху.

"К Зеленскому сейчас колоссальный интерес со стороны мировых лидеров. Они его рассматривают как феномен. У нас уникальная ситуация – медийное лицо пришло к власти. Поэтому его феномен изучают во всем мире, в том числе и в Израиле", – отметил Бузаров.

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Эксперт подчеркнул, что важен сам факт визита Нетаньяху в Украину.

"Это означает, что на сегодняшний день мы как государство интересны высшему руководству Израиля: с экономической, с политической и, возможно, с гуманитарной точки зрения", – объяснил он.

Бузаров считает, что Нетаньяху вряд ли станет посредником в конфликте между Украиной и Россией. Однако его встреча с Зеленским может привести к расширению сотрудничества в гуманитарных аспектах. В частности, в сфере помощи Израиля Донбассу.

"Посольство Израиля в Украине всегда было активно – и воинам АТО они помогали, на лечение вывозили многих солдат… Я думаю, что это сотрудничество расширится", – считает международный обозреватель.

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Он обратил внимание, что сейчас крупные страны – к которым относится и Израиль – ведут "двойную игру".

"С одной стороны, они поддерживают Украину, территориальную целостность нашей страны. По многим вопросам поддерживают Украину в урегулировании конфликта на Донбассе. С другой стороны – они прагматичны, особенно в вопросах экономических отношений с РФ", – уточнил эксперт.

По его словам, сейчас Израиль придерживается проукраинской позиции в конфликте на Донбассе, но в контексте кризиса в Сирии пытается находить общие точки соприкосновения с россиянами.

"Роль Израиля в международной политике для нас интересна тем, что Израиль влияет на отдельных американских политиков. У Израиля и США традиционно союзнические отношения. А США у нас сегодня главный союзник", – напомнил Бузаров.

Встреча Нетаньяху и Зеленского в Киеве 19 августа

Встреча Нетаньяху и Зеленского в Киеве 19 августа

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, кроме решения межгосударственных вопросов, приезд Нетаньяху в Украину можно считать частью его предвыборной кампании накануне внеочередных парламентских выборов в Израиле.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Российско-украинский конфликт
Персоны
Биньямин Нетаньяху Владимир Зеленский Андрей Бузаров
Место
Украина
Теги
Израиль переговоры по Донбассу
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Говорят подписали два договора из Израиля придёт баржа с арбузами а из усраины баржа с кавунами.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Жена нитаньяху даже не стала есть каравай выкинула вместе с солью,свидомиты лютуют.
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