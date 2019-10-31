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31 октября • обновлено в 16:58
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Встреча с Зеленским: у Путина огрызнулись на заявление Украины

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Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков опроверг информацию о проведении саммита в "нормандском формате" 15 ноября и участии в нем российской стороны.

Он заявил, что о встрече президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского речь тоже не идет. Об этом сообщает "РИА Новости".

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"Это не так, даты пока нет", — прокомментировал Песков.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

ВВС

Ранее в Кремле также сообщили об отсутствии конкретных сроков проведения "нормандского саммита".

Причиной называлось то, что запросы "одной из сторон" якобы постоянно меняются.

Как писал OBOZREVATEL, на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 31 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", среди которых — президент России Владимир Путин.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Темы
Переговоры Зеленского и Путина Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ну шо "великий" зє спійняв облизня , а тобі говорили а ти як той ватнік надіявся та чекав погоди з моря.
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hunt andres
hunt andres
Это не огрызнуться - это, опять же в фарватере обозовского тренда - ярко поставить на место)))
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hunt andres
hunt andres
Пилять, урюки, судя по заголовкам, ваш лексикон сродни лексикону Эллочки Людоедки: мощно, ярко, огрызнуться, в истерике, трогательно, сцепиться... )))
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