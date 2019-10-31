Встреча с Зеленским: у Путина огрызнулись на заявление Украины

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков опроверг информацию о проведении саммита в "нормандском формате" 15 ноября и участии в нем российской стороны.

Он заявил, что о встрече президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского речь тоже не идет. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Это не так, даты пока нет", — прокомментировал Песков.

Путин и Зеленский ВВС

Ранее в Кремле также сообщили об отсутствии конкретных сроков проведения "нормандского саммита".

Причиной называлось то, что запросы "одной из сторон" якобы постоянно меняются.

Как писал OBOZREVATEL, на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 31 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", среди которых — президент России Владимир Путин.

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