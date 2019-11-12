"Все преграды сняты!" У Кучмы заявили о серьезном прорыве в Минске

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, отметив, что разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станицы Луганской стало последним шагом в этом направлении.

"Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", – заявила она.

Заседание ТКГ Корреспондент

По словам представителя России Бориса Грызлова, Кремль предложил Украине начать прямой диалог с террористическими "Л/ДНР" касательно закрепления особого статуса Донбасса в Конституции. Также Россия заверила, что срок действия закона, который истекает 31 декабря 2019 года, необходимо продлить до 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

Ранее Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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