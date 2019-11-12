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14 ноября • обновлено в 17:29
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"Все преграды сняты!" У Кучмы заявили о серьезном прорыве в Минске

34.3т
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На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, отметив, что разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станицы Луганской стало последним шагом в этом направлении.

"Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", – заявила она.

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Заседание ТКГ

Заседание ТКГ

Корреспондент

По словам представителя России Бориса Грызлова, Кремль предложил Украине начать прямой диалог с террористическими "Л/ДНР" касательно закрепления особого статуса Донбасса в Конституции. Также Россия заверила, что срок действия закона, который истекает 31 декабря 2019 года, необходимо продлить до 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

  • Ранее Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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Тема
Минские договоренности
Персона
Леонид Кучма
Место
Украина
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Кушнир Андрей
Кушнир Андрей
Не пойму,что все хотят от этой встречи ?? Путин:" Минские соглашения будете выполнять ??" Зеленский :" Нет" Путин:" Ну, пока".
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1
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
_Залупик. УТЫРОК какцап.ский, пАчАму НЕЛЕЧИШСЯ !!! =)) ТЫ же в ПутЕнском ПСИХ-ДИСПАНСЕРЕ НАХОДИШСЯ, на лапотной убогой РАсеи !!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
На заседании Контактной группы принято решение провести встречу в Нормандском формате в Симферополе. В качестве уступки (чтобы не потерять лицо), украинской делегации разрешено въехать в Крым без виз, на автотранспорте с украинскими номерами и украинскими флажками, и периодически покрикивая: "Мы едем по своей земле!".
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Вот и сбудется эротическая мечта Шоколадного Хряка - украинский флажок побывает в Симферополе!
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