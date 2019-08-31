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"Все начнется!" Зеленский сказал, когда "будем сажать"

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время громкие расследования относительно коррупционеров.

В интервью актеру Станиславу Боклану в субботу, 31 августа, Зеленский напомнил, что уже 5 сентября в Украине заработает новый орган - Антикоррупционный суд.

"Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется", - подчеркнул Зеленский.

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На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел будет", Зеленский допустил, что такое может быть. "Сколько денег не будет хватать государству (смеется). Может быть", - добавил он.

Зеленский отметил, что есть уголовные дела, которые нельзя продавать. "Думаю, есть такие уголовные дела и есть такие люди... Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", - сказал президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что одной из его главных задач будет регулярное привлечение топ-чиновников к ответственности.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Станислав Боклан
Место
Украина
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