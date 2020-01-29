"Назад в СССР": скандальный закон о СМИ сравнили с "ГУЛАГом для журналистов"

Законопроект о борьбе с дезинформацией в случае принятия вернет в Украину цензуру времен СССР.

Об этом заявила в эфире ObozTV медиаэксперт, экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова, комментируя скандальную инициативу министра культуры Владимира Бородянского.

По словам эксперта, Бородянский своими заявлениями о законопроекте "только подтвердил, что уголовная ответственность будет, что он хочет разделять журналистов через Ассоциацию профессиональных журналистов на "правильных" и "неправильных".

"Если мы будем вводить законы по свободе слова еще жестче, чем в России, тогда против чего мы воюем? За то, чтобы построить свой украинский "ГУЛАГ для журналистов"? Мне казалось, что мы воюем за свободу", – подчеркнула Попова.

"Мы все жили в Советском Союзе, мы опять в него вернемся, только в еще худшем варианте. У нас будут соцсети, но никто ничего не сможет писать туда, потому что его могут оштрафовать на 9,5 млн грн или посадить на 7 лет", – отметила она.

Экс-заместитель министра добавила, что депутаты от партий "Европейская солидарность", "Голос", ОПЗЖ и "Батьківщина" уже подтвердили свою готовность голосовать против данного законопроекта. Внутри "Слуги народа" также нет единого мнения относительно его поддержки.

Владимир Бородянский 24tv.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму на срок до семи лет и штрафовать до 9,4 млн грн. Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу ряда положений нового проекта закона о дезинформации. В организации отметили, что борьба с дезинформацией не должна проходить за счет вмешательства государства в деятельность СМИ и организацию журналистской деятельности.

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