Главная Новости
29 января • обновлено в 23:31
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Назад в СССР": скандальный закон о СМИ сравнили с "ГУЛАГом для журналистов"

1.1т
Читать материал на украинском

Законопроект о борьбе с дезинформацией в случае принятия вернет в Украину цензуру времен СССР.

Об этом заявила в эфире ObozTV медиаэксперт, экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова, комментируя скандальную инициативу министра культуры Владимира Бородянского.

По словам эксперта, Бородянский своими заявлениями о законопроекте "только подтвердил, что уголовная ответственность будет, что он хочет разделять журналистов через Ассоциацию профессиональных журналистов на "правильных" и "неправильных".

Новости
"Не голосуйте!" Журналистка пригрозила команде Зе провальной войной со СМИ

"Если мы будем вводить законы по свободе слова еще жестче, чем в России, тогда против чего мы воюем? За то, чтобы построить свой украинский "ГУЛАГ для журналистов"? Мне казалось, что мы воюем за свободу", – подчеркнула Попова.

"Мы все жили в Советском Союзе, мы опять в него вернемся, только в еще худшем варианте. У нас будут соцсети, но никто ничего не сможет писать туда, потому что его могут оштрафовать на 9,5 млн грн или посадить на 7 лет", – отметила она.

Новости
"Построим росТВ в Украине": экс-нардеп забил тревогу из-за закона о дезинформации

Экс-заместитель министра добавила, что депутаты от партий "Европейская солидарность", "Голос", ОПЗЖ и "Батьківщина" уже подтвердили свою готовность голосовать против данного законопроекта. Внутри "Слуги народа" также нет единого мнения относительно его поддержки.

Владимир Бородянский

Владимир Бородянский

24tv.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму на срок до семи лет и штрафовать до 9,4 млн грн. Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу ряда положений нового проекта закона о дезинформации. В организации отметили, что борьба с дезинформацией не должна проходить за счет вмешательства государства в деятельность СМИ и организацию журналистской деятельности.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Татьяна Попова (политик) Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
Министерство культуры цензура
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
8
Смешно
2
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пети Moщи
Пети Moщи
Врать нельзя, УЖОС
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги