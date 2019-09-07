Возвращение моряков: выяснилось, что Россия сделает с украинскими кораблями

Россия намерена вернуть Украине захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе корабли.

Как передает "РБК-Украина", адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что в настоящее идут необходимые для этого процедуры.

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это как - ну все - исполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются", - пояснил Полозов.

"По факту, если они вернули моряков и вернули корабли, то решение трибунала ООН будет исполнено в этой части. В настоящий момент, я думаю, что как раз идут процедуры. Да, я надеюсь на это, потому что российским властям, чтобы они не заявляли, решение трибунала важно выполнить", - рассказал адвокат.

Украинских моряков освободили

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по схеме 35 на 35. Освобождены все 24 моряка, а также Сенцов, Балух, Гриб, Кольченко, Сущенко и другие пленные.

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