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8 сентября • обновлено в 11:02
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Возвращение моряков: выяснилось, что Россия сделает с украинскими кораблями

12.6т Читать материал на украинском

Россия намерена вернуть Украине захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе корабли.

Как передает "РБК-Украина", адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что в настоящее идут необходимые для этого процедуры.

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это как - ну все - исполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются", - пояснил Полозов.

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"По факту, если они вернули моряков и вернули корабли, то решение трибунала ООН будет исполнено в этой части. В настоящий момент, я думаю, что как раз идут процедуры. Да, я надеюсь на это, потому что российским властям, чтобы они не заявляли, решение трибунала важно выполнить", - рассказал адвокат.

Украинских моряков освободили

Украинских моряков освободили

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по схеме 35 на 35. Освобождены все 24 моряка, а также Сенцов, Балух, Гриб, Кольченко, Сущенко и другие пленные.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Николай Полозов
Место
Россия
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ващето то Россия предлагала Украине забрать корабли из Крыма. просто забрать, Украина не захотела. может потому что не было решения трибунала?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Куда вы денетесь обезьяны березовые, суд постановил вернуть, вернёте как миленькие, точно как и экипажи, иначе обоссанной тряпкой да по немытому хлебалу.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Перепил Недо, Дурак ты Недо. Попробуй сам догадаться почему.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Лахта на вахте. Тьфу, бляд*и продажные.
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