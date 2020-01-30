Представительница украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от ОПЗЖ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение россиянам полномочий в организации.
Ещё находясь в Киеве она предупредила коллег, что выступает против обжалования полномочий РФ и не будет участвовать в их действиях по этому поводу. Вот так продают Украину малороссы.
Россия пойдёт в наступление, это уже даже детям становится понятно, а местные продажные ватники их будут с цветами встречать. Но не все так просто им тут будет..
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