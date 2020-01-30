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30 января • обновлено в 10:11
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Вот так малороссы продают Украину

1.2т

Представительница украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от ОПЗЖ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение россиянам полномочий в организации.

Ещё находясь в Киеве она предупредила коллег, что выступает против обжалования полномочий РФ и не будет участвовать в их действиях по этому поводу. Вот так продают Украину малороссы.

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Россия пойдёт в наступление, это уже даже детям становится понятно, а местные продажные ватники их будут с цветами встречать. Но не все так просто им тут будет..

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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Белый господин
Белый господин
Так давно известно, что если российские войска зайдут на Украину, то встречать их будут цветами. Буйных май=да+унов не так уж и много. Лечить их надо. Но не придет к вам Россия, как не плюйтесь в нашу сторону. Не заслужили. Живите сами, как сможете.
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an and
an and
Белый господин, а разве не видно как "цветами" встречают на линии разграничения! Мало ли кто там что хочет...предатели есть всегда и везде! А целиком вся Украина послала давно Россию..!
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