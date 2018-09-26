Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях 73-й Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Фотографию лидеров двух стран вместе с первыми леди обнародовал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Он обратил внимание на то, что лидеры Украины и США одеты в очень похожие костюмы с красными галстуками. При этом Марина Порошенко и Мелания Трамп запечатлены на снимке в черных платьях.

"Когда даже дрескод символизирует единство позиций стратегических партнеров", - написал Цеголко в соцсети.

twitter.com/STsegolko

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 вересня 2018 р.

"Крайний слева мужчина явно доминирует на фото, и это правильно", "Почему Трамп такой радостный?" "Трамп всегда стоит с угрюмым лицом, а здесь смотрите, как смеется!" "А в Трампа штаны мятые", "Поглаженный костюм - это хорошо, но разрешите поинтересоваться: где же национальный прапор?" "Атлант расправил плечи", "На шаг впереди стоит", "Наша красивее", "На Петре Алексеевиче брюки лучше сидят", "Красивое фото", - пишут в комментариях в Twitter и Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября, супруга президента Украины Марина Порошенко публично поздравила мужа с днем рождения.

Отметим, Порошенко исполнилось 53 года. Он - самый молодой глава в истории Украины.