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Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев

10.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях 73-й Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Фотографию лидеров двух стран вместе с первыми леди обнародовал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Он обратил внимание на то, что лидеры Украины и США одеты в очень похожие костюмы с красными галстуками. При этом Марина Порошенко и Мелания Трамп запечатлены на снимке в черных платьях.

"Когда даже дрескод символизирует единство позиций стратегических партнеров", - написал Цеголко в соцсети.

Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев

twitter.com/STsegolko

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"Крайний слева мужчина явно доминирует на фото, и это правильно", "Почему Трамп такой радостный?" "Трамп всегда стоит с угрюмым лицом, а здесь смотрите, как смеется!" "А в Трампа штаны мятые", "Поглаженный костюм - это хорошо, но разрешите поинтересоваться: где же национальный прапор?" "Атлант расправил плечи", "На шаг впереди стоит", "Наша красивее", "На Петре Алексеевиче брюки лучше сидят", "Красивое фото", - пишут в комментариях в Twitter и Facebook.

Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев
Вот оно – единство! Фото со встречи Трампа и Порошенко впечатлило украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября, супруга президента Украины Марина Порошенко публично поздравила мужа с днем рождения.

Отметим, Порошенко исполнилось 53 года. Он - самый молодой глава в истории Украины.

Персоны
Дональд ТрампМелания Трамп (Melania Trump)Петр ПорошенкоМарина ПорошенкоСвятослав Цеголко
Место
СШАНью-Йорк
Объект
Украина
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Sam Vik
Sam Vik
Пока лошадка Лавров скрывался в туалете...
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van Dijk Max
van Dijk Max
пятру видна под хвост не хил вдули , на раскорячках
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Говно от кацапских ботофагов хлынуло, как и ожидалось.При этом у них происходит ректа́льный прола́пс и саливация. Также (вместе с этим) имеет место - расстройство моторики желчевыводящих путей. Короче - больные люди.
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