Волкер сказал, когда Россия компенсирует убытки за войну на Донбассе

О возмещении Россией убытков, которые она нанесла Украине аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, целесообразно будет говорить после восстановления мира на украинских территориях.

Об этом в интервью в программе "Завтра" на телеканале "112 Украина" заявил спецпредставитель США Курт Волкер.

"Думаю, самое важное – убедиться, что появился мир, безопасность и нормальная жизнь для людей, которые там живут. И что гуманитарной трагедии, которая там образовалась, больше нет. Что украинский суверенитет и территориальная целостность восстановлена. После этого можем позаботиться о восстановлении, реконструкции", – сказал он.

Волкер отметил, что возмещение убытков является "темой на будущее", а сейчас "надо остановить конфликт и позаботиться о людях".

Как писал "Обозреватель", накануне Курт Волкер дал жесткий ответ на требование России по миротворцам на Донбассе.