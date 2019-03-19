"Войска уже на границе!" Порошенко заявил о готовности России напасть на Украину

На границе с Украиной стоят российские военные дивизии, которые готовы вторгнуться на территорию нашей страны.
Об этом на Совете регионального развития Ивано-Франковской области заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Укринформ. Глава государства отметил, что после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе следует абсолютно реально воспринимать угрозу российского вторжения.
"Сейчас на границе стоят (российские - Ред.) дивизии, готовы к вторжению. И после незаконной аннексии Крыма, после агрессии против нашего государства на Востоке мы имеем абсолютно реально воспринимать эту угрозу", – подчеркнул Порошенко.
Президент добавил, что на линии фронта ежедневно происходят вооруженные провокации и обстрелы, в результате которых гибнут украинские военнослужащие.
"А еще Кремль отказывается выполнять взятые на себя международные обязательства, и бери хоть свободу мореплавания в Керченском проливе, хоть выполнения Минских соглашений, хоть деоккупацию Азовского моря, хотя возвращение украинского суверенитета в Крым, - Кремль продолжает гибридную войну против нашего государства", – рассказал Порошенко.
Петр Порошенко
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко рассказал, как вернет Крым.
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