"Война у нашего порога": Лукашенко ответил Зеленскому по переговорам с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко "абсолютно поддерживает" предложение украинского главы Владимира Зеленского о проведении в Минске переговоров касательно войны на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко, отметив, что его позиция остается неизменной "и заключается в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало".
При этом уточняется, что белорусский президент ранее заявлял, что проблему Донбасса должны решать "три славянских народа" (очевидно, Украина, Россия и Беларусь. – Ред.).
"Эту проблему должны решить мы... Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве", – цитирует пресс-служба Лукашенко.
"Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта – в данном случае Украина – настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также", – сказано в сообщении.
По словам Лукашенко, без американцев урегулировать конфликт на Донбассе будет сложно, так как "уж слишком они погружены в данные процессы".
"Ну и по поводу места проведения встречи… здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров", – подытожили в ведомстве.
Зеленский, Путин и Лукашенко
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. На встрече должны присутствовать представители не только РФ и Украины, но и США, Великобритании, Германии, Франции.
Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.
В Кремле уже сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить международную встречу на высоком уровне.
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