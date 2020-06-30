Вода в Крым – самое большое предательство, которое может позволить власть, – Балух

Бывший узник Кремля, крымчанин Владимир Балух, заявил, что подача воды во временно оккупированный Россией Крым станет крупнейшим предательством украинской власти.

По его словам, для бытовых нужд рядовых граждан запасов пресной воды на полуострове вполне хватает, однако захватчики пытаются спекулировать на этой теме. Свою позицию Балух пояснил в интервью "Украинской правде".

"Это самое большое предательство, которое эта власть может по отношению к крымчанам себе позволить. Вы не можете ничего сделать для деоккупации? Просто тогда лучше не делайте ничего, не делайте глупости. Здесь даже не может быть двух каких-то мнений по этому поводу. В Крыму для людей, для граждан Украины, для их бытовых нужд абсолютно хватает крымской воды", – заверил он.

Освобожденный узник Кремля подчеркнул, что система водоснабжения была развита Украиной после того, как Крым передали в ее состав во времена СССР. Произошло это еще до построения Северо-Крымского канала. Кроме того, в Крыму есть горы, которые формируют запас воды.

"Вопросов с тем, чтобы напоить людей, о какой-то гуманитарной катастрофе нет – это такой же вымышленный вопрос, как преследование "русскоязычных". "Притиснение русскоязычных" и "гуманитарная катастрофа в Крыму" – это такая же схема, по которой нам пытаются навязать , что это вот "х*хлы гребанные воду не дают", и поэтому проблема", – считает Балух.

Отвечая на вопрос о том, может ли Россия использовать воду в Крым как повод, чтобы напасть на Херсон, он отметил, что исключать нельзя ни одного сценария.

"Но здесь дело не в том, что они хотят, а в том, что можем мы. Какую цену они заплатят?" – подчеркнул крымчанин.

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