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Вне подозрений: Печерский суд снял арест со счетов фирм сына Януковича

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Печерский райсуд Киева снял арест со счетов фирм, связанных с сыном бывшего президента Виктора Януковича Александром.

Два соответствующих решения были приняты судом 14 февраля, сообщает "Обозреватель".

Речь идет о деле о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзалізниці". Арест на счета был наложен в 2015 и 2016 годах.

По версии следствия, через счета компаний легализовались средства обанкротившегося "Всеукраинского банка развития", который принадлежал Александру Януковичу. Всего в деле фигурирует 12 фирм.

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Печерский суд снял арест со счетов ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ","Ди Соуз","Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

В одном из решений указывается, что права на арестованные счета сейчас принадлежат ООО "Аскор-Инвест". Кроме того, подозрения по данному делу до сих пор никому не предъявлены, а "следователями не доказано, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности". Эти обстоятельства стали основанием для снятия ареста.

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Согласно предыдущим решениям суда, фигуранты дела перевели на счета этих фирм почти 550 млн грн и более $27 млн.

Следствие утверждает, что в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 сотрудники "Всеукраинского банка развития" незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "ЮЖД" и "Приднепровскую железную дорогу". Общая сумма незаконных кредитов, выведенных через банк, превысила 2,5 млрд грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее суд отменил арест средств матери экс-министра финансов времен Януковича Юрия Колобова на сумму более более 200 млн гривен.

Персона
Александр Янукович
Место
Украина
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