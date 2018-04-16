Вне подозрений: Печерский суд снял арест со счетов фирм сына Януковича

Печерский райсуд Киева снял арест со счетов фирм, связанных с сыном бывшего президента Виктора Януковича Александром.

Два соответствующих решения были приняты судом 14 февраля, сообщает "Обозреватель".

Речь идет о деле о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзалізниці". Арест на счета был наложен в 2015 и 2016 годах.

По версии следствия, через счета компаний легализовались средства обанкротившегося "Всеукраинского банка развития", который принадлежал Александру Януковичу. Всего в деле фигурирует 12 фирм.

Печерский суд снял арест со счетов ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ","Ди Соуз","Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

В одном из решений указывается, что права на арестованные счета сейчас принадлежат ООО "Аскор-Инвест". Кроме того, подозрения по данному делу до сих пор никому не предъявлены, а "следователями не доказано, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности". Эти обстоятельства стали основанием для снятия ареста.

Согласно предыдущим решениям суда, фигуранты дела перевели на счета этих фирм почти 550 млн грн и более $27 млн.

Следствие утверждает, что в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 сотрудники "Всеукраинского банка развития" незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "ЮЖД" и "Приднепровскую железную дорогу". Общая сумма незаконных кредитов, выведенных через банк, превысила 2,5 млрд грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее суд отменил арест средств матери экс-министра финансов времен Януковича Юрия Колобова на сумму более более 200 млн гривен.