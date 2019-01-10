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''Путин уже не рад'': военный США рассказал о планах НАТО в Черном море

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Вход в Черное море десантного корабля ВМС США стал ответом на захват в плен Россией украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. По его словам, США и другие страны НАТО намерены не допустить повторения подобных инцидентов.

"Этого надо было ожидать после того, как российские корабли протаранили украинский буксир", – подчеркнул американский офицер.

"Туда собирается американский десантный корабль с морскими пехотинцами на борту. Эти корабли сами не ходят, у нас корабли ходят с эскадрой. Поэтому туда зайдут корабли, которые будут его охранять. Это делается потому, что украинские корабли будут пытаться пройти через пролив еще раз", – объяснил он.

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По мнению Табаха, президент РФ Владимир Путин "уже и сам не рад всему, что происходит".

"Американский военный корабль они таранить не будут, также и турецкий, и другие корабли, по-моему, норвежские, которые там находятся. Они не будут их таранить, а только будут идти за ними, "производить тень"… Россия понимает – у нее нет достаточно морской силы, чтобы потопить или напасть на натовские корабли", – заявил военный.

Как отметил американский офицер, Украина и Россия "существуют не в вакууме", поэтому в Черноморский бассейн будут заходить корабли других стран, в частности НАТО.

Десантный корабль USS FortMcHenry ВМС США

Десантный корабль USS FortMcHenry ВМС США

@USNavyEurope

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Также Табах отметил, что российский эсминец "Североморск", который также зашел в Черное море, принадлежит к классу самых сильных военных кораблей, которые есть у России.

"Когда военные проводят какие-то маневры, это всегда опасно для окружения, это опасное оружие", – добавил он.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийская военная угрозаОбострение в Азовском мореХолодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликт
Персона
Гарри Табах
Место
Украина
Теги
Черное мореСША
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Ну, не чо так.. Полноразмерные мишени..
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В отличии от скакунов американцы не полезут нарушать границу РФ. Они не настолько тупы как скакуансы
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Крым Андрей
Крым Андрей
Этот военный охфицер по национальности не украинец случайно? Или просто тупой?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
CARGO 100, шёл бы ты со своим миленком домой в парашу, петух
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