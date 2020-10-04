Власть во второй раз "заморозила" повышение зарплат педагогам, – Геращенко

Украинское правительство "заморозило" повышение заработных плат педагогам, которое предусмотрено законодательством об образовании.

Об этом в Facebook написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщается на сайте партии.

Она подчеркнула – фракция будет требовать пересмотра в бюджете на следующий год финансирование для образования.

"Сегодня День учителя. А вот и "подарок" от власти. Зарплаты педагогов замороженные до января 2022. Большинство учителей полтора года назад повелось на обещания о 4000 долларов зарплаты, и проголосовали за нынешнюю власть и "слуг", – написала Геращенко.

"Вспоминаю наши тяжелые встречи с педагогическими коллективами, когда я давала честную информацию о видении нашей команды по поднятию зарплат педагогам, которое мы заложили в законе об образовании и тщательно выполняли нашим правительством. Так, к сожалению, не было экономической возможности увеличить зарплаты педагогам быстро и радикально, и мы об этом честно информировали. Но не врали о 4000 долларов перед выборами и не замораживали мизерные выплаты на несколько лет после выборов", – отметила Геращенко.

"Мы будем бороться за пересмотр проекта бюджета на 2021 год и настаивать на увеличении зарплат врачам и учителям. Ненормально, когда государство заботится только о прокурорах, спецслужбах и полиции, строит полицейскую страну", – убеждена сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Постановление Кабинета Министров Украины о замораживании зарплат педагогам опубликовал народный депутат из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Напомню, что в статье 61 закона "Об образовании" прописано, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальных зарплаты. Такое повышение было запланировано с 1 января 2020 года. Однако, сначала осенью прошлого года правительство Гончарука отменило это решение, а теперь этот же трюк повторил и премьер Шмыгаль", – сообщил Гончаренко.

"Федерация профсоюзов опубликовала соответствующее постановление Кабмина, по которому повышение зарплат учителям "замораживают" до 1 января 2022 года. Объясняется это "отсутствием инфляционных источников финансирования", – отметил Гончаренко.

"Эта ситуация – еще один пример того, к каким последствиям приводит дилетантство у власти. И если вам начнут рассказывать, что это из-за коронакризиса, то напомню еще раз – решение "замораживало" еще первое правительство, с которого и началось падение экономики. Правительства меняются, но ситуация не меняется", – отметил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Комитета избирателей Украины, самые высокие показатели посещения среди фракций ВР у депутатов "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 64% депутатов фракции.