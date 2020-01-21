"Власть молчит!" Чубаров предложил план спасения Крыма

Представительству президента Украины в АРК направлен пакет законопроектов, которые направлены на провозглашение статуса крымскотатарской автономии.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Политик отметил, что принятие законопроекта о дополнении и изменении в конституцию в части Крыма, проекта закона о статусе крымскотатарского народа и о коренных народов Украины положительно отразятся на будущем полуострова.

"Принятие этих законопроектов дало бы четкий сигнал украинскому обществу, международному сообществу и России, что мы не только будем возвращать Крым, но мы полностью осознаем ответственность за его будущее и всему миру презентуем формат развития Крыма в составе независимой Украины", – рассказал он.

Чубаров отметил, что сегодня в украинском обществе насаждается мысль, что достижение мира с Россией возможно путем переговоров.

"При этом те, кто насаждает это мнение в обществе, они не берут на себя ответственность определить параметры тех переговоров, которые необходимо вести с РФ. И в этой части особенно заметно молчание власти в отношении Крыма, его будущего", – подчеркнул глава Меджлиса.

Крым

Напомним, что Верховная Рада Украины 20 марта 2014 года признала крымских татар коренным народом Крыма. Таким образом, Украина присоединилась к Декларации ООН о правах коренных народов. Ежегодно 9 августа отмечается международный день коренных народов мира. Он утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рефат Чубаров заявил, что в Украине проведут международную мирную акцию, посвященную оккупированному Россией Крыму.

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