Юрия Витренко собираются назначить министром энергетики, несмотря на имеющийся конфликт интересов, поэтому он активно сваливает свои провалы в работе на главу "Нафтогаза".

Об этом написал эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский на своей странице в Facebook, комментируя информацию из разных источников о назначении Витренко министром на следующей неделе.

"Ну вот картина, почему активно заклятый друг Андрея Владимировича (Коболева. – Ред.) так активно начал жужжать про его некомпетентность и прочие грехи, становится все яснее и чётче. Таки не соврали источники. Готовится ЮрьЮрич (Витренко. – Ред.) во власть", – написал Землянский.

При этом эксперт напомнил, что у Витренко есть конфликт интересов, который почему-то не смущает его покровителей, настойчиво лоббирующих его назначение министром энергетики. В частности, бывший топ-менеджер "Нафтогаза" подал судебный иск, требуя выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". И это в условиях, когда президент дал четкий посыл госкомпаниям и чиновникам отказаться от премий и чрезмерно высоких зарплат, ограничив их размер 47 тыс. грн на период коронакризиса. Однако Юрий Витренко продолжает судиться за свою премию.

"Как же быть с конфликтом интересов? Ведь не отказался Витренко от иска на 94 млн гривен. Или в жизни Юрь Юрича появились старшие товарищи. Сказали мол не пису...не волнуйся. И министром тебя сделаем и по суду порешаем. Кто же это у нас такой влиятельный в энергетике появился, что готов товарища Витренко делегировать министром, а то, глядишь, и вице-премьером целым, невзирая на все огрехи и изъяны кандидата? Хоть чучелом, хоть тушкой. Активно тянут товарища на верхние этажи власти, ой активно", –написал Землянский.

Напомним, ранее Землянский отмечал, что Юрий Витренко ответственен за провал программы по добыче газа "Украина 20/20", согласно которой до 2020 года Украина должна была нарастить добычу, чтобы полностью обеспечивать себя газом. По словам эксперта, Витренко провалил программу на старте, когда в развитие газодобычи в 2017 году была инвестирована лишь треть запланированных средств. В результате в 2018 году добыча газа составила 15,5 млрд куб. м, в 2019 году – лишь 14,9 млрд куб. м вместо запланированных 18,2 млрд куб. м.