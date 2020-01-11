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11 января • обновлено в 13:58
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Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Военнослужащий ВСУ Все статьи автора

Вітаю тих, що постали під зелений прапор "джихаду" малоросії проти України

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Особа, яка обіймає посаду глави моєї держави, вимагає від держави, яка збила наш літак, і вбила наших (і не тільки) громадян - відповідальності, компенсації і співпраці... під серйозним тиском глав інших держав.

До цього він встиг:

Максимально затриматися десь між каламутними терками і відпочинком, маючи у державі максимальну авіакатастрофу за всю історію України.

Заявити, що версія ракети виключається (потім здати назад).

Триматися твердої лінії - "все не так однозначно".

Пожурити союзників "за спекуляції".

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Дотримуватися в версіях і риториці - позиції Ірану і росії. На противагу позиції Канади, Франції, США та Австралії.

Подякувати вбивцям за співпрацю, і разом з ними відбиватися від усього світу, вимагаючи доказів, і знов кажучи про "неоднозначність".

Тобто, вести себе не як "найвпливовіший", а як звичайне с***ло.

Або як сторона, що зацікавлена в іншому варіанті "істіни".

Єдине, що забезпечило в цей раз торжество справедливості - наявність на борту громадян інших держав. Держав, які всіма силами відстоюють права своїх громадян - живих або мертвих. Вмикаючи всі свої ресурси і взаємодію.

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В іншому випадку, боюся, ми б разом з Іраном відстояли якусь із версій власної провини. Найбільш зручної.

(Дуже, ДУЖЕ хотів би подивитися три ЗАКРИТІ версії власної держави).

Вітаю вас, тих, що постали під зелений прапор "джихаду" малоросії проти України.

З вами можна робити все, що завгодно.

З вами будуть робити все, що завгодно.

І винними в цьому завжди будете ви самі.

Хоча...ви і так переконані "терпіли" по життю.

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Автор
Глеб Бабич (Позывной Лентяй) Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Гліба Бабича
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Прочитав і зрозумів: 1) треба охолонути; 2) не треба ще більше розділяти українців; 3) якщо ти думаєш інакше ніж я, це не значить що ми вoрoги - вoрoгoм назвеш мене тоді, коли я вчиню вoрoжий для України вчинок.
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Зе грається в "Незнайку с Изумрудного города на Луне".
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
И ведь не возразишь!.
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