Украинский министр попал в громкий скандал из-за поездки в Швейцарию: появились пояснения

В Министерстве культуры Украины отреагировали на скандал вокруг поездки их главы Евгения Нищука в Швейцарию.

Как известно, ранее СМИ распространили информацию о том, что Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха воспользовался услугами VIP-сервиса.

Однако пресс-секретарь министра Юлия Даценко на своей странице в Facebook опровергла эту информацию.

"Информируем - министр находился в Давосе по официальному приглашению президента Швейцарии на Конференции министров культуры стран-подписантов Европейской конвенции, во время которой происходили дебаты по вопросам Baukultur - культуры урбанизированной среды, ее роли в современном обществе и обсуждение вопросов наследия в странах Европы. И именно швейцарская сторона взяла на себя все расходы в Швейцарии, в частности, и трансфер до самолета всех приглашенных лиц со всей Европы", - объяснила она.

Также прояснилась ситуация с покупкой Нищуком продуктов.

"Дорогими же продуктами... является кусок сыра и сувенирная досточка, совокупной стоимостью 18 франков. Поэтому эта "сенсация" - является ложной и просто "желтой", - подчеркнула Даценко.

Также она выложила в сеть посадочный талон и билет в эконом-класс, приглашение на конференцию, а также фото покупок.

Как сообщал "Обозреватель", ранее глава Львовской ОГА Олег Синютка указал в своей декларации пользование 175-метровой квартирой во Львове и автомобилем Honda Accord, которые принадлежат его теще.