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21 января • обновлено в 14:37
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"Виляет кремлевской собакой!" Портников указал, как аннексия Крыма повлияла на Россию

1.8т
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За что бы не взялись после оккупации Крыма российские законодатели, им все время приходится учитывать, как была осуществлена аннексия украинского полуострова.

Об этом написал в своем блоге на "Крым.Реалии" журналист Виталий Портников. По его словам, именно поэтому, при рассмотрении поправок в Конституцию России, там решили не распространять необходимый для баллотирования на пост президента "ценз оседлости" на россиян, которые ранее являлись гражданами части "принятого" в РФ государства.

"Проще говоря – на жителей Крыма. Это предложение, думаю, еще раз демонстрирует, как крымский хвост виляет кремлевской собакой", – отметил он.

Виталий Портников

Виталий Портников

Журналист подчеркнул, что если следовать букве закона, то предложенный Владимиром Путиным 25-летний "ценз оседлости" исключал возможность участия в выборах кандидатов с "крымской пропиской".

"Но тогда пришлось бы каждый раз вспоминать, что еще недавно Крым был – а с точки зрения международного права и здравого смысла и остается – частью Украины. Похоже, тогда пришлось бы мириться с тем, что на каждых российских президентских выборах "патриотические силы" выдвигали бы в президенты очередного "ветерана крымской весны" – не для того, чтобы он победил или хотя бы участвовал, а для того, чтобы продемонстрировать, что они – большие патриоты, чем кремлевские небожители", – предположил он.

При этом, считает Портников, в кризисных условиях такая "демонстрация патриотизма" в дезориентированном обществе может быть опасна для российской власти. И именно для того, чтобы перестраховаться, жителей аннексированного полуострова "уравнивают" в правах со всеми прочими избирателями преемника Путина – ценой спецпоправки в Конституцию РФ.

"Но, с другой стороны, это и "поправка на вырост". Кремль теперь может аннексировать новые страны и регионы, а все их жители, возможно, получат право баллотироваться на пост президента России без всякого "ценза оседлости". Все. Даже Лукашенко", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин спешно и в турборежиме начал операцию "преемник". После резонансной отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и назначения главой правительства налоговика Михаила Мишустина, он занялся Конституцией РФ.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Конституция Новости Крыма
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Мужа борщ пусть научит варить. Россия и без Крыма является центром притяжения населения. Украина, Закавказье, Средняя Азия, Молдова. Будь скромнее, голубок.
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фил филька
фил филька
интересно а сам путин знает что он так думает? а то может ему у этого голубка спросить?)
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
И в чем важность данного посыла
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