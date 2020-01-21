"Виляет кремлевской собакой!" Портников указал, как аннексия Крыма повлияла на Россию

За что бы не взялись после оккупации Крыма российские законодатели, им все время приходится учитывать, как была осуществлена аннексия украинского полуострова.

Об этом написал в своем блоге на "Крым.Реалии" журналист Виталий Портников. По его словам, именно поэтому, при рассмотрении поправок в Конституцию России, там решили не распространять необходимый для баллотирования на пост президента "ценз оседлости" на россиян, которые ранее являлись гражданами части "принятого" в РФ государства.

"Проще говоря – на жителей Крыма. Это предложение, думаю, еще раз демонстрирует, как крымский хвост виляет кремлевской собакой", – отметил он.

Виталий Портников

Журналист подчеркнул, что если следовать букве закона, то предложенный Владимиром Путиным 25-летний "ценз оседлости" исключал возможность участия в выборах кандидатов с "крымской пропиской".

"Но тогда пришлось бы каждый раз вспоминать, что еще недавно Крым был – а с точки зрения международного права и здравого смысла и остается – частью Украины. Похоже, тогда пришлось бы мириться с тем, что на каждых российских президентских выборах "патриотические силы" выдвигали бы в президенты очередного "ветерана крымской весны" – не для того, чтобы он победил или хотя бы участвовал, а для того, чтобы продемонстрировать, что они – большие патриоты, чем кремлевские небожители", – предположил он.

При этом, считает Портников, в кризисных условиях такая "демонстрация патриотизма" в дезориентированном обществе может быть опасна для российской власти. И именно для того, чтобы перестраховаться, жителей аннексированного полуострова "уравнивают" в правах со всеми прочими избирателями преемника Путина – ценой спецпоправки в Конституцию РФ.

"Но, с другой стороны, это и "поправка на вырост". Кремль теперь может аннексировать новые страны и регионы, а все их жители, возможно, получат право баллотироваться на пост президента России без всякого "ценза оседлости". Все. Даже Лукашенко", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин спешно и в турборежиме начал операцию "преемник". После резонансной отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и назначения главой правительства налоговика Михаила Мишустина, он занялся Конституцией РФ.

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