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22 сентября • обновлено в 14:24
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Везде угрозы! Шойгу озвучил отношение Кремля к Третьей мировой

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу исключил возможность участия России в Третьей мировой войне.

Об этом он сообщил в интервью журналисту МК. Глава военного ведомства РФ заявил, что вопроса об участии страны в каком-либо полномасштабном вооруженном конфликте в ближайшем будущем не стоит.

"Вопрос, который вы задали, непростой. Возможно, он не для такого интервью, как наше. Но все же постараюсь на него ответить. Я надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит. И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", – подчеркнул Шойгу.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

МК

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Однако, он уточнил, что количестве угроз для России не становится меньше.

"США уже вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием. Пока остался договор СНВ-3, о котором в США тоже идут дискуссии: продлевать его или не продлевать? В результате такого подхода мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным. При сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением", – заявил руководитель Минобороны РФ и добавил:

"Именно поэтому в последнее время на первый план вышли вопросы обеспечения информационной безопасности. Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолет Шойгу "атаковал" истребитель НАТО. В сеть попало видео стычки.

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Персона
Сергей Шойгу
Место
Россия
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