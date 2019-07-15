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Вернет русский язык и флаг СССР? Зеленского сравнили с Лукашенко

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Президент Украины Владимир Зеленский своими первыми шагами напомнил главу Беларуси Александра Лукашенко.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook нардеп из "Народного фронта", глава комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Николай Княжицкий. "Нет никакого самостоятельного Зеленского. Это российский проект белоруссизации Украины. Что делал Лукашенко? Победил на выборах с антикоррупционными лозунгами. Получил в первом туре в 1994 году 44 процента, а во втором 80", – пояснил он.

При этом политик обратил внимание на то, что глава Беларуси сразу провел русификацию и отменил начало декоммунизации: сделал русский государственным и вернул советский белорусский флаг.

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Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

"Для этого он постоянно настаивал на проведении референдума. И провел его в 1995 году после выборов... Последствия этого лукашенковско-кимченыновского поведения Зеленского с его хамством, незаконными действиями во время "руководства на местах" очевидны. Безвизовый отменят, о Европейском Союзе можно забыть. В Европейский Союз диктаторов не берут", – написал Княжицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского уличили в подражании главе России Владимиру Путину.

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Персоны
Владимир Зеленский Александр Лукашенко
Место
Украина
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Цьому Зе приписують занадто багато незаслуженої величі. А він величина ірраціональна, навіть не нуль, він корінь квадратний з мінус одиниці.
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Dell Alex
Dell Alex
Его если и сравнивать с кем-то, то не с Трампом, Лукашенко или другими, а только с Мадуро.
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