Верещук – о "полете" с зонтом: ни секунды не жалею, мне нравится идея

Кандидатка в мэры Киева, народный депутат партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что не считает плагиатом свой видеоролик, в котором она "летает" над городом с зонтом.

В интервью изданию "Гордон", она подтвердила, что образ летающей женщины с зонтом – персонаж из книги английской писательницы Памелы Трэверс "Мери Поппинс".

Верещук также отметила, что идея ролика ей нравится и она "ни секунды не жалеет".

"Идея ролика мне нравится, я на нее согласилась и ни секунды не жалею. Дату выхода ролика определяют в штабе, они специалисты, им виднее. Категорически не согласна с теми, кто пытается говорить о каком-то там плагиате", – сказала нардеп.

Она отметила, что зеленый и желтый – это цвета партии "Слуга народа".

"Образ летающей женщины с зонтом – это из книги английской писательницы Памелы Трэверс "Мери Поппинс", по которой есть фильмы, театральные постановки и мюзиклы. Да, цвета в нашем ролике совпали с цветами в каком-то британском ролике, но это наши партийные цвета", – дополнила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидата в мэры Киева, народного депутата партии "Слуга народа" Ирину Верещук протролили в сети из-за съемок рекламного ролика для избирательной кампании.

Вместе с тем, нардеп Верховной Рады 8-го созыва Борислав Береза указал на возможный плагиат ее рекламного ролика у британских рекламистов.

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