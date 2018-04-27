Венгрия выдвинула очередной ультиматум Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что от украинской стороны зависит, состоится ли заседание Комиссии Украина-НАТО.

"Если украинское правительство вернет нарушенные права венгров, мы не будем против заседания комиссии", - сказал он в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО, передает "Европейская правда".

По словам Сийярто, накануне он обсудил этот вопрос с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Я четко дал понять, что то, состоится ли встреча НАТО-Украина на саммите, зависит только от Украины", - подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

Закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Кивалова-Колесниченко) был признан не соответствующим Конституции. В связи с этим Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам.

В апреле президент Петр Порошенко предложил парламенту разрешить лишать гражданства Украины граждан, которые "воспользовались определенными возможностями", участвовали в выборах другой страны или служили в вооруженных силах другой страны по своей воле. По данным МИД Украины, Венгрия выдала жителям Закарпатской области более 100 тысяч паспортов.

Как сообщал "Обозреватель", Венгрия применила право вето и заблокировала комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны в феврале. Этот шаг осудила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, отметив, что правительство Венгрии открывает ящик Пандоры.

В апреле заседание также не состоялось из-за Венгрии. Сийярто анонсировал в ближайшее время новый виток обострения отношений между двумя странами.