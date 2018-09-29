''Венгерская весна'': озвучен тревожный прогноз по Закарпатью

Скандал, разгоревшийся между Киевом и Будапештом из-за Закарпатья, может закончиться "Венгерской весной". Однако это не будет военным вторжением, повторяющим сценарий аннексии Крыма.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила эксперт-международник Ирина Верещук. По её словам, возможно, Венгрия и хочет пойти на силовой сценарий, но сейчас объективно на это не способна.

"Венгрия - не Россия, у неё нет таких вооруженных сил. Может, она и хотела бы, но она этого не сделает", - пояснила Верещук.

Эксперт считает, что подобный сценарий может быть осуществлен руками украинских венгров, проживающих на Закарпатье, с помощью их голосований и их референдумов.

"То есть мы можем не бояться, что они введут некие условные войска, как это было с Крымом, где использовали карту типа-русских, которые там проживают. Такого не будет", - успокоила она.

Однако украинской власти следует акцентировать внимание как на Закарпатье, так и на других проблемных регионах, заявила Верещук. По её словам, подобными действиями грешит не только Венгрия: Румыния, например, раздала украинцам уже 80 тыс. паспортов.

"Это тоже проблема и она будет только множиться, если мы не выработаем своей политики в отношении множественного гражданства", - подытожила эксперт.

Ранее в эфире ObozTV эксперт-международник Андрей Каракуц назвал действия Венгрии на Закарпатье настоящей экспансией.

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