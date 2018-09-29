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''Венгерская весна'': озвучен тревожный прогноз по Закарпатью

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Скандал, разгоревшийся между Киевом и Будапештом из-за Закарпатья, может закончиться "Венгерской весной". Однако это не будет военным вторжением, повторяющим сценарий аннексии Крыма.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила эксперт-международник Ирина Верещук. По её словам, возможно, Венгрия и хочет пойти на силовой сценарий, но сейчас объективно на это не способна.

"Венгрия - не Россия, у неё нет таких вооруженных сил. Может, она и хотела бы, но она этого не сделает", - пояснила Верещук.

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Эксперт считает, что подобный сценарий может быть осуществлен руками украинских венгров, проживающих на Закарпатье, с помощью их голосований и их референдумов.

"То есть мы можем не бояться, что они введут некие условные войска, как это было с Крымом, где использовали карту типа-русских, которые там проживают. Такого не будет", - успокоила она.

Однако украинской власти следует акцентировать внимание как на Закарпатье, так и на других проблемных регионах, заявила Верещук. По её словам, подобными действиями грешит не только Венгрия: Румыния, например, раздала украинцам уже 80 тыс. паспортов.

"Это тоже проблема и она будет только множиться, если мы не выработаем своей политики в отношении множественного гражданства", - подытожила эксперт.

Ранее в эфире ObozTV эксперт-международник Андрей Каракуц назвал действия Венгрии на Закарпатье настоящей экспансией.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Объекты
Венгрия паспортскандалывенгры ЗакарпатьяКонфликт Украина
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Кошевий Іван
Кошевий Іван
Які угорці?Їх по всій Україні всього 150 000,а в Закарпатській область 10%
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Николаев Олег
Николаев Олег
Кошевий Іван, ваша перепись населения лживая. Посмотри Харьковскую область и Белгородскую область. В Харьковской 8-% украинцев, а в Белгородской 3%. Такое возможно? Нет конечно, рисуют всех украинцами.
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Николаев Олег
Николаев Олег
очепятка, в Харьковской области 80% украинцев.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Ну и что? Это будет ползучее вступление в НАТО и в ЕС. Вы ж прописали это в Конституции?)))
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Говорили вам, баранам, Украине нужно федеративное устройство. Нет, упёрлись в эту унитарщину, вот теперь хлебайте это счастье ситечком.
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2 из 3 ответов | показать все
Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Роджерс-Хуйло Пидордж, такие, как ты и называются быдлом, нихуя не умеют, нихуя не знают, но пиzдят что попало.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Роджерс Джордж, статья про Закарпатскую область. Скажи по теме статьи слова, либо по теме поста про федерализацию Украины. Объясни почему она вредна. Не надо рассуждать про китайцев и русских.
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