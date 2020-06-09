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9 июня • обновлено в 16:39
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Венедиктова подтвердила, что обсуждает с Зеленским "насущные вопросы»: не подведу его на 100%

1.2т
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что встречается с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсуждать "актуальные вопросы".

В интервью "Украинским новостям" Венедиктова отметила, что в случае возникновения вопросов, в том числе законотворческой деятельности, она имеет возможность общаться с президентом. Вместе с тем, по ее словам, в случае необходимости Зеленский также может инициировать такие встречи.

На вопрос, является ли она "100% генпрокурором Зеленского", Венедиктова напомнила, что была третьим номером в избирательном списке партии "Слуга народа".

Венедиктова и Зеленский

Венедиктова и Зеленский

"С Владимиром Александровичем мы единомышленники. Его желание изменить ситуацию в стране, его последовательность в этом, искренность и честность, полное погружение в государственные процессы вызывают уважение и восторг, и я буду его в этом поддерживать. И не подведу его в этом на 100%" – отметила Венедиктова.

Она также подтвердила, что по делу так называемых "пленок Деркача", уже назначена экспертиза. В случае, если следователи и прокуроры определят, что нужно сотрудничество с американской стороной, этот вопрос будет решаться.

"Насколько мне известно, экспертиза назначена. Сейчас определяются обстоятельства совершения записей, круг присутствующих лиц, технические средства, которые применялись, и возможность идентифицировать голоса. Дело расследуется строго в рамках закона, чтобы оно не стало политическим в свете предстоящих выборов в США", – сказала Венедиктова.

Комментируя дело активиста Сергея Стерненко, генпрокурор пожаловалась, что подозрение ему не подписали из-за недостатков действующего УПК.

"Относительно Стерненко, то для меня как для Генерального прокурора он просто один из участников уголовного процесса, каких много. Несмотря на его медийность, закон – один для всех. У нас есть следователи, прокуроры, орган следствия не изменился – они принимают эти решения", – подчеркнула Венедиктова.

Она также отметила, с директором НАБУ Артемом Сытником, имеет конструктивные отношения.

"Что касается морального права, то это вопрос к Сытнику. Что касается юридической точки зрения, то он идет по норме закона. То, что коллизия законодателя, не является проблемой Артема Сергеевича. То, что мы видим – в парламенте политические силы разделились на два лагеря. Одни – за, другие – против", - подчеркнула Венедиктова.

О резонансных событиях в Кагарлыке и Броварах, генпрокурор отметила, что лично к министру внутренних дел Арсену Авакову претензий нет.

"Какие у меня могут быть претензии как у Генерального прокурора к руководителю правоохранительного органа? Только через организацию процесса реагирования. Общество должно оценить тот факт, что я равноудалена от политики и Офис Генерального прокурора никому не подыгрывает. Если потребуется реакция Генерального прокурора на действия МВД, она немедленно поступит", – добавила Венедиктова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венедиктова пожаловалась, что ей не хватает заработной платы в должности главы ОГП.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Ирина Венедиктова
Место
Украина
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