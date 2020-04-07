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7 апреля • обновлено в 11:53
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Венедиктова ответила на скандал с "пленками Ермака"

3.2т
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не давала указаний прокурорам искать материалы на нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса после публикации пленок с братом главы ОПУ Денисом Ермаком.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала сама глава ОГП. Также она отметила, что у нее с политиком нормальные отношения.

"И более того, я ему задала вопрос, когда увидела статью под названием то ли "Прокурорский беспредел" или что-то такое. Я ему сбросила ссылки и говорю: "Что это вообще такое? Это не соответствует действительности". Я не знаю, кто там что искал. У меня не было никаких мотивов и ни понимания, что надо идти таким путем. Поэтому моих указаний не было", – сообщила она.

Ирина Венедиктова

Ирина Венедиктова

Но при этом она предположила, что когда начали собирать информацию, из правоохранительных органов могла быть "утечка". Поэтому Лерос выложил информацию о пленках, как защитный механизм.

Также Венедиктова подчеркнула, что если есть какие-то определенные инсинуации, связанные с назначением на должность, то нужно разбираться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.

  • По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

  • Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

  • Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

  • Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.

  • Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

  • 1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.

  • Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.

  • А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пленки Ермака
Персоны
Андрей Ермак Ирина Венедиктова
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Офис президента
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