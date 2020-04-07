Венедиктова ответила на скандал с "пленками Ермака"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не давала указаний прокурорам искать материалы на нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса после публикации пленок с братом главы ОПУ Денисом Ермаком.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала сама глава ОГП. Также она отметила, что у нее с политиком нормальные отношения.

"И более того, я ему задала вопрос, когда увидела статью под названием то ли "Прокурорский беспредел" или что-то такое. Я ему сбросила ссылки и говорю: "Что это вообще такое? Это не соответствует действительности". Я не знаю, кто там что искал. У меня не было никаких мотивов и ни понимания, что надо идти таким путем. Поэтому моих указаний не было", – сообщила она.

Ирина Венедиктова

Но при этом она предположила, что когда начали собирать информацию, из правоохранительных органов могла быть "утечка". Поэтому Лерос выложил информацию о пленках, как защитный механизм.

Также Венедиктова подчеркнула, что если есть какие-то определенные инсинуации, связанные с назначением на должность, то нужно разбираться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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