Венедиктова до сих пор влияет на работу ГБР, – Корецкий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова до сих пор влияет на работу Государственного бюро расследований.

Как сообщил на брифинге начальник третьего отдела Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, сегодня на должностях и.о. директора и первого заместителя директора бюро работают люди, которых привела туда Венедиктова.

"Я вспомню конкурс на эти должности, который проводился в январе этого года... 22 декабря, когда был объявлен этот конкурс, они дали срок аж 3 рабочих дня на сбор документов, которые нужно собирать неделю", – сказал он.

По словам Корецкого, этот конкурс был неправомерным и незаконным, к нему не допустили других кандидатов.

"Это был конкурс специально для конкретных людей, которые уже имели готовые документы, подали их, и стали руководством ГБР", – подчеркнул руководитель следственной группы.

Он добавил, что один из членов комиссии, которая выбирала заместителей директора бюро, за несогласие участвовать в незаконных действиях исключили из состава комиссии приказом Венедиктовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков знал о своем назначении на должность первого заместителя Государственного бюро расследований еще до объявления ведомством конкурса на должность.

С 17 марта обязанности директора ГБР вместо Ирины Венедиктовой исполняет Александр Соколов.