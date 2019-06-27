"Не позорьте себя": Зеленскому поставили жесткий ультиматум из-за кадрового решения

Президента Украины Владимира Зеленского призвали не подписывать указ о назначении главами 8 ОГА кандидатур, которые рассматривались вчера на заседании правительства.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко. По его словам, во время дискуссии на заседании Кабмина выяснилось, что были нарушены утвержденные самим же Зеленским правила.

1.! Никаких "открытых, прозрачных, честных и публичных" конкурсов на должности глав ОГА не было проведено. Кандидаты (кроме одного) так и не смогли внятно объяснить, как они оказались в числе претендентов на указанные должности;

2.! "Отбор" кандидатов был осуществлен без привлечения известных HR-агентств.

3.! "Отбор" кандидатов проходил кулуарным способом. Фамилии кандидатов не были обнародованы и не происходило общественного обсуждения этих кандидатур. Даже членам правительства были розданы материалы о кандидатах, и сам перечень кандидатов только за полчаса до заседания правительства.

4.! ️Структуры гражданского общества, общественные организации, негосударственные институты и наши сограждане были полностью лишены возможностей обсудить и высказаться по предложенным Вами кандидатурам. А точка зрения тех, кому все же удалось пробить информационный вакуум, была полностью проигнорирована!

"Следствием такой непрозрачности и кулуарности в принятии кадровых решений среди претендентов на должности глав областных администраций оказались люди со шлейфом сомнительного, криминального прошлого и с откровенной антиукраинской позицией", - написал Розенко.

Зеленский и Розенко

По его мнению, Зеленский имеет все возможности, чтобы в недельный срок провести новый открытый и прозрачный отбор на должности глав ОГА. Он отметил, что некоторые из предложенных президентом людей смогут победить и на открытом конкурсе на должности, поскольку среди них есть "действительно достойные кандидатуры".

"Думаете, господин президент. Не позорьте себя, и украинцев сомнительными кадровыми решениями. Докажите всем, что Вы против кулуарщины, договорняков и непрозрачности в политике, в том числе и в кадровых назначениях. Не повторяйте ошибок прошлого. Формируйте действительно новую политическую культуру в Украине!" - заключил Розенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Кабмин поддержал назначение на должности 8 новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству Зеленский.

В ответ на это вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко покинул заседание правительства, поскольку посчитал неправильным принимать такие решения на закрытом заседании.

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