"Вам это не понравится!" Богдан призвал журналистов устроить "чистку" в СМИ

В Украине журналисты, как четвертая власть, должны провести самостоятельное самоочищение.

Об этом в интервью ВВС заявил глава Офиса президента Андрей Богдан, отметив, что считает журналистов в нашей стране коррумпированными.

"Часть коррупции в этом государстве – это коррупция четвертой власти. Журналисты – это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очищение первых трех ветвей власти без очищения четвертой. Я знаю, как это все работает", – отметил он.

При этом Богдан подчеркнул, что "чистку" СМИ хочет само украинское общество.

"У вас (журналистов. – Ред.) должно быть тоже какое-то самоочищение. Общество хочет очищения не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет "хайп" номер два, но вы должны это также осознавать", – пояснил глава ОПУ.

Кроме этого, отвечая на вопрос о полноценная пресс-конференции президента Владимира Зеленского, Богдан заявил, что команда ОПУ не пойдет на "поводку" СМИ.

"Когда общество будет требовать такой пресс-конференции, мы ее дадим. Пока общество хочет напрямую общаться с президентом, без посредников.И мы делаем исключительно то, что хотят граждане Украины, а не некоторые очень почтенные журналисты, которых мы очень уважаем, но…" – отметил он.

Андрей Богдан

При этом Богдан заверил, что любит журналистов и "абсолютно адекватно" общается с ними, но "есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики".

"И на их вопросы, почему вы с нами не говорите, я так и говорю: считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", – подчеркнул руководитель ОПУ.

Также Богдан отрицал, что отношения с журналистами испортились после "слива" заявления об его отставке с поста главы ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Богдан рассказал, что шепчет президенту Украину Владимиру Зеленскому на ухо срочные советы.

Также он рассекретил детали переезда Офиса президента в новое здание.

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