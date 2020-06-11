Главная Новости
11 июня • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Военнослужащий ВСУ Все статьи автора

Вакарчук складає мандат нардепа: так буває, коли ти вплутуєшся у "не твою війну"

Читать материал на украинском

Зозуля не висиджує яйця.

Вона підкидає їх в чужі гнізда. Де їх висиджують інші птахи, приймаючи за своє. Потім зозуленя вилупиться, і виштовхне з гнізда всіх пташенят "конкурентів". За що нагороджується підвищено нормою жратви

Слава Вакарчук завжди був солов'єм - за що його і любили. Але хтось запропонував йому стати зозулею.

Яйце партії "Голос" було любовно висиджено усіма, хто мав в його "за свого". І мав ілюзії, що з яйця вилупитися казковий птах свободи.

Ні. На жаль. Вилупилося зозуленя, яке виштовхнуло стільки, скільки змогло - з політичного гнізда українських патріотичних сил.

Толку від цього пташеня - нуль. Він просто тихо їсть, і мовчить.

А потім - залишає гніздо. Тому, що завдання виконане. І ніби й злитися на нього не можна, за викинутих з гнізда, і втрачені надії. Просто пташка, тварина Божа - що з неї взяти?

На це, власне, і був розрахунок.

Тільки, на жаль - соловей, який став зозулею - зозулею залишиться назавжди.

Солодкі чарівні трелі закінчилися.

Тепер навіть якщо ти співаєш - все чують виключно "ку-ку".

Деякі люблять грати з зозулею у ворожбу - і рахують ці самі "куку".

Але ця зозуля нічого не відраховує.

Вона несправжня.

Це просто соловей, який поламався.

Так завжди буває, коли ти вплутуєшся у "не твою війну".

І в кінцевому рахунку виявляється - що ти зіграв за іншу сторону.

Зозуля каже "ку-ку. Зозуля відлітає.

Бо зробила свою справу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Глеб Бабич (Позывной Лентяй) Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
6
Смешно
20
Интересно
22
Печально
3
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги