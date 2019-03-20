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В Украину внезапно прибыли сенаторы США: что известно

1.8тЧитать материал на украинском

В среду, 20 марта, в Киев прибыли три сенатора и двое членов Палаты представителей США.

Как сообщили в посольстве Штатов в Украине, они намерены провести переговоры с украинскими чиновниками и представителями американского бизнеса о партнерстве между двумя государствами.

"Сенатор Майк Крейпо, председатель комитета Сената США по банковским вопросам, возглавляет эту влиятельную делегацию. В нее входят сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеди, конгрессвумен Дебби Вассерман Шульц и конгрессмен Русс Фулчер", — рассказали в посольстве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно США вместе с Канадой и странами ЕС ужесточили санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.

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Место
УкраинаКиев
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вмешиваются американцы в выборы в Украине? Не, не слышали! :)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ш. Олег, та не.Они бизнесвязи налаживать приехали)А в 2014 тетушка Нуланд просто хлопцев покормить приезжал,а Маккейн с вильными казаками поздороваться.
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