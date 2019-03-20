В Украину внезапно прибыли сенаторы США: что известно

В среду, 20 марта, в Киев прибыли три сенатора и двое членов Палаты представителей США.

Как сообщили в посольстве Штатов в Украине, они намерены провести переговоры с украинскими чиновниками и представителями американского бизнеса о партнерстве между двумя государствами.

"Сенатор Майк Крейпо, председатель комитета Сената США по банковским вопросам, возглавляет эту влиятельную делегацию. В нее входят сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеди, конгрессвумен Дебби Вассерман Шульц и конгрессмен Русс Фулчер", — рассказали в посольстве.

(2/2) Сенатор Майк Крейпо, голова комітету Сенату США з банківських питань, очолює цю впливову делегацію. До неї входять сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеді, конгресвумен Деббі Вассерман Шульц та конгресмен Русс Фулчер. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно США вместе с Канадой и странами ЕС ужесточили санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.

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