У Зеленского показали, как работает хваленый "Социальный лифт"

В Украине в пилотном режиме стартовала программа поиска людей на государственные должности "Социальный лифт", разрекламированная президентом Владимиром Зеленским.

"Мы ищем людей, которые возглавят государственные районные администрации Херсонской области. А также заместителя председателя областной государственной администрации", – сообщает Telegram-канал The Lift.

"Чувствуете в себе жажду и силу изменить что-то? Присоединяйтесь к команде президента. Переходите по ссылке, выбирайте подходящую вакансию и заполняйте анкету: https://lift.net.ua/vacancies", – говорится в сообщении.

frontnews.eu

Претенденты могут заполнить заявления на такие вакансии:

Глава администрации Бериславского района: https://lift.net.ua/vacancy/beryslav

Глава администрации Белозерского района: https://lift.net.ua/vacancy/bilozerka

Глава администрации Великоалександровского района: https://lift.net.ua/vacancy/velykaoleksandrivka

Глава администрации Великолепетихского района: https://lift.net.ua/vacancy/velykalepetyha

Глава администрации Чаплынского района: https://lift.net.ua/vacancy/chaplynka

Глава администрации Верхнерогачицкого района: https://lift.net.ua/vacancy/verhijrohachyk

Глава администрации Олешковского района: https://lift.net.ua/vacancy/оleshky

Глава администрации Высокопольского района: https://lift.net.ua/vacancy/vysokopillya

Глава администрации Скадовского района: https://lift.net.ua/vacancy/skadovsk

Глава администрации Генического района: https://lift.net.ua/vacancy/henichesk

Глава администрации Новотроицкого района: https://lift.net.ua/vacancy/novotroitskaya

Глава администрации Голопристанского района: https://lift.net.ua/vacancy/holaprystan

Глава администрации Горностаевского района: https://lift.net.ua/vacancy/hornostajivka

Глава администрации Нововоронцовского района: https://lift.net.ua/vacancy/novovorontsovsky

Глава администрации Ивановского района: https://lift.net.ua/vacancy/ivanivka

Глава администрации Каланчацкого района: https://lift.net.ua/vacancy/kalanchak

Глава администрации Каховского района: https://lift.net.ua/vacancy/kahovka

Глава администрации Нижнесерогозского района: https://lift.net.ua/vacancy/nyznisyrogozy

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

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