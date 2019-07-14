У Зеленского показали, как работает хваленый "Социальный лифт"

В Украине в пилотном режиме стартовала программа поиска людей на государственные должности "Социальный лифт", разрекламированная президентом Владимиром Зеленским.
"Мы ищем людей, которые возглавят государственные районные администрации Херсонской области. А также заместителя председателя областной государственной администрации", – сообщает Telegram-канал The Lift.
"Чувствуете в себе жажду и силу изменить что-то? Присоединяйтесь к команде президента. Переходите по ссылке, выбирайте подходящую вакансию и заполняйте анкету: https://lift.net.ua/vacancies", – говорится в сообщении.
frontnews.eu
Претенденты могут заполнить заявления на такие вакансии:
Глава администрации Бериславского района: https://lift.net.ua/vacancy/beryslav
Глава администрации Белозерского района: https://lift.net.ua/vacancy/bilozerka
Глава администрации Великоалександровского района: https://lift.net.ua/vacancy/velykaoleksandrivka
Глава администрации Великолепетихского района: https://lift.net.ua/vacancy/velykalepetyha
Глава администрации Чаплынского района: https://lift.net.ua/vacancy/chaplynka
Глава администрации Верхнерогачицкого района: https://lift.net.ua/vacancy/verhijrohachyk
Глава администрации Олешковского района: https://lift.net.ua/vacancy/оleshky
Глава администрации Высокопольского района: https://lift.net.ua/vacancy/vysokopillya
Глава администрации Скадовского района: https://lift.net.ua/vacancy/skadovsk
Глава администрации Генического района: https://lift.net.ua/vacancy/henichesk
Глава администрации Новотроицкого района: https://lift.net.ua/vacancy/novotroitskaya
Глава администрации Голопристанского района: https://lift.net.ua/vacancy/holaprystan
Глава администрации Горностаевского района: https://lift.net.ua/vacancy/hornostajivka
Глава администрации Нововоронцовского района: https://lift.net.ua/vacancy/novovorontsovsky
Глава администрации Ивановского района: https://lift.net.ua/vacancy/ivanivka
Глава администрации Каланчацкого района: https://lift.net.ua/vacancy/kalanchak
Глава администрации Каховского района: https://lift.net.ua/vacancy/kahovka
Глава администрации Нижнесерогозского района: https://lift.net.ua/vacancy/nyznisyrogozy
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.
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