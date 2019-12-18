В Украине ужесточили правила въезда в Россию: что изменилось

С 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут посещать Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины. Документ показал в своем Telegram депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Украина ужесточила правила въезда в Россию "Вести"

Так, указано, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Также уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина – для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

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