Главная Новости
18 декабря • обновлено в 11:55
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Украине ужесточили правила въезда в Россию: что изменилось

2.4т
Читать материал на украинском

С 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут посещать Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины. Документ показал в своем Telegram депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Новости
"Крым – это Россия?" Кому из российских звезд запретили въезд в Украину в 2019 году

Украина ужесточила правила въезда в Россию

Украина ужесточила правила въезда в Россию

"Вести"

Так, указано, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Также уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина – для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Новость дополняется

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
7
Смешно
2
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги