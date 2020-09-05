Местные выборы в Украине.
В субботу, 5 сентября, в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут 25 октября 2020 года.
Украинцы будут выбирать глава городов и поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.
В ЦИК заявили, что приняли во внимание постановление Верховной Рады "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".
Ранее OBOZREVATEL писал, какие появились новшества, после принятия Верховной Радой изменений в Избирательный кодекс Украины.
Отметим, что ЦИК выделили четыре особенности местных выборов:
выборы будут организовываться на новой территориальной основе;
в год проведения очередных местных выборов пройдут первые местные выборы в громады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;
выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;
местные выборы предполагают соблюдение гендерной квоты – среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин. Без соблюдения квот могут отказать кандидатам всего списка.
Более детально узнать о проведении местных выборов в Украине можно в материале на OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ЦИК ответили, состоятся ли выборы в прифронтовых районах Донбасса.
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